ВОЗ: смертность от COVID выросла за месяц на 35%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние четыре недели смертность от коронавируса в мире выросла на 35%, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он предупредил, что с наступлением холодов в Северном полушарии риск распространения инфекции возрастет, передает ТССС.

Число сообщений о смерти от COVID-19 выросло в мире на 35%. За одну только последнюю неделю умерли 15 тысяч человек, — сказал Гебрейесус.

По его словам, такое положение дел «абсолютно неприемлемо», поскольку у медиков есть все инструменты, чтобы предотвращать заражение людей коронавирусом и спасать их жизни.

Он добавил, что население планеты устало от ковида и пандемии, но «вирус не устал от нас». Скоро в Северном полушарии наступит более холодная погода, люди будут проводить больше времени в помещении, поэтому риск распространения заболевания только возрастет, считает Гебрейесус.

Ранее сообщалось, что в России впервые с 20 марта суточный прирост заражений коронавирусом составил более 33 тысяч случаев. Всего за время пандемии в стране заболели почти 19 млн человек. Роспотребнадзор порекомендовал регионам, в которых недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей, вернуть масочный режим.