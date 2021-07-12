ВОЗ: ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшится

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что ситуация с коронавирусной инфекцией в мире ухудшается, сообщает ТАСС.

Он рассказал, что рост заболеваемости продолжается четвёртую неделю подряд, увеличилась смертность, которая до этого снижалась десять недель подряд.

По его словам, штамм коронавируса «дельта» циркулирует более чем в 104 странах, скоро он станет доминирующим в мире.

«Дельта» присутствует сейчас более чем в 104 странах, и мы ожидаем, что он скоро станет доминирующим штаммом COVID-19 в мире, — заявил глава организации. на брифинге.

Ранее Гебрейесус рассказал, что обладающие высокой заразностью новые штаммы коронавирусной инфекции побеждают в соревновании с вакцинами. Это происходит из-за отсутствия равенства в мире при распределении препаратов. Он подчеркнул, что пандемия находится на очень опасной стадии. Единственным выходом из ситуации является поддержка стран в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин.