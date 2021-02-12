ВОЗ: штаммы коронавируса циркулируют в Китае с декабря 2019 года

https://static.news.ru/photo/28c2acee-6f4f-11eb-a04f-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Как минимум одна тысяча человек была заражена 13 разными штаммами нового коронавируса в Ухани на момент, когда в декабре 2019 года впервые зафиксировали вспышку инфекции.

Такую теорию в эфире телекомпании CNN озвучил глава международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Он рассказал, что Китай предоставил экспертам ВОЗ данные всего по 174 случаям заражения из Ухани декабря 2019 года, хотя случаев было больше. Эмбарек считает, что за помощью обратились только те горожане, у которых болезнь перешла в тяжёлую форму.

Мы знаем, исходя из приблизительных оценок, что из всей массы заражённых лишь приблизительно 15% страдают от заболевания в тяжёлой форме, а у абсолютного большинства людей болезнь протекает в лёгкой форме, — пояснил представитель ВОЗ.

Он добавил, что в декабре 2019 года вирус уже широко циркулировал в Ухани, где насчитали 13 различных мутаций инфекции. Некоторые из них действительно распространились с местных рынков, подчеркнул Эмбарек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель международной группы специалистов ВОЗ Питер Дасзак назвал версию о передаче COVID-19 через летучих мышей наиболее вероятной и предположил, что местом первоначального распространения инфекции мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия.