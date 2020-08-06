ВОЗ: шесть вакцин от COVID-19 находятся на стадии клинических испытаний

https://static.news.ru/photo/82f8022e-d7f9-11ea-8871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что более 200 вакцин от коронавируса разрабатываются в настоящее время в мире и шесть из них проходят клинические испытания.

У нас имеются более 200 вакцин-кандидатов и шесть из них находятся на очень хорошей стадии, проходят клинические испытания, — отметил глава ВОЗ, выступая в ходе онлайн-дискуссии на форуме по безопасности в американском городе Аспен.

Он подчеркнул, что будущая вакцина должна стать общественным благом. Она должна быть доступна всем.

За последние месяцы учёные из разных стран разработали и начали испытывать множество вакцин от коронавируса нового типа. Одни лаборатории пошли по классическому пути и работают над вакцинами «живого» типа (ослабленный вирус, как в данном случае). Другие исследователи работают над так называемыми убитыми вакцинами. Речь идёт о технологии уничтожения искусственно выращенного вируса, например формалином, и введении его в организм. Кроме убитого вируса можно использовать и его очищенный антиген, тот самый чужеродный для человека белок, который, попадая в организм, вызывает иммунную реакцию. Также существуют и РНК-вакцины. В их основе лежит фрагмент РНК, который кодирует антиген. При введении в мышцу человека такая вакцина будет производить эти белки прямо в организме и вызывать иммунный ответ без самого возбудителя.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве России ожидают подачи заявлений на проведение клинических испытаний ещё двух вакцин от коронавируса.