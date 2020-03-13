https://static.news.ru/photo/93c9ebbc-653a-11ea-9dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Делать прогнозы по срокам спада пандемии коронавируса COVID-19 пока рано. Об этом заявила глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэролайн Браун.

Работа по изучению вируса продолжается, подчеркнула она на пресс-конференции в Баку.

Очень важно достигнуть солидарности со всеми народами и странами в мире в борьбе с коронавирусом, — цитирует Браун «Интерфакс-Азербайджан».

По её словам, специалисты ВОЗ в течение пяти дней осматривали медицинские учреждения Баку и других регионов страны. В рамках своего визита визитёры проводили встречи с представителями различных структур по подготовке Стратегии по борьбе с коронавирусом.

Браун также сообщила, что Азербайджану были предоставлены тесты для выявления коронавируса.

По официальным данным, в Азербайджане зафиксировано 19 случаев заражения вирусом, три человека выздоровели, одна женщина умерла, остальные 15 продолжают лечение.

Ранее NEWS.ru писал, что особый санитарно-эпидемиологический режим ввели в стране власти Татарстана. Он будет действовать до 15 апреля.