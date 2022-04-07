ВОЗ подготовит план действий на случай химической атаки на Украине

Директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе брифинга заявил, что организация готовится к возможным химическим атакам на Украине, сообщает Reuters. По его словам, учитывая неопределённость происходящего на Украине, нет никаких гарантий, что ситуация не станет ещё хуже.

ВОЗ рассматривает все сценарии и разрабатывает планы действий при ЧС, которые могут произойти на Украине, <...> в том числе химические атаки, — сказал он.

Он отказался сообщить детали подготовки. На этом же брифинге директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Хизер Паповиц заявила, что Украина — это индустриальная страна, в которой есть «химическая опасность».

Ранее президент США Джо Байден по итогам внеочередного саммита НАТО заявил, что США и их союзники «ответят», если Россия решит применить химическое оружие на Украине. Ответ Запада станет соразмерным по характеру применения, отметил хозяин Белого дома.

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения Вашингтона о намерениях России использовать химическое оружие на Украине являются очередной попыткой демонизировать РФ.

На этом фоне Европейский союз начал создавать запас медикаментов и защитных средств на случай защиты от химических, ядерных и биологических инцидентов. Это решение приняли на фоне обеспокоенности из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине.