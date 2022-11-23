ВОЗ решила переименовать оспу обезьян Politico: ВОЗ намерена переименовать оспу обезьян в MPOX

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена переименовать оспу обезьян в MPOX в рамках борьбы со стигматизацией. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. По даным издания, это связано с давлением со стороны представителей администрации президента США, которые призвали руководство ВОЗ изменить название болезни.

В администрации подчеркнули, что если организация не отреагирует на призыв достаточно быстро, США будут действовать в одностороннем порядке. Не исключено, что о решении может быть объявлено уже 23 ноября.

Ранее Объединенная программа ООН по проблемам ВИЧ/СПИД выразила обеспокоенность в связи с публичными заявлениями, разжигающими гомофобию, в связи с произошедшей в ряде государств вспышкой оспы обезьян. в ООН призвали средства массовой информации, правительстве и общественность прекратить стигматизацию «определенных групп лиц», поскольку это способно подорвать меры реагирования на болезнь.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание. Чаще всего оно передается людям от диких животных — таких, как грызуны и приматы. Среди симптомов заболевания — головная боль, лихорадка, боли в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Не исключены кожные высыпания на лице и теле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. Большинство случаев смертей приходится на более молодые возрастные группы.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало первый отечественный препарат против оспы НИОХ-14, следует из данных государственного реестра лекарственных средств. Он разработан и запатентован ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН.