ВОЗ разработала новый план реагирования на ЧС в здравоохранении

Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press

Региональный офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе объявил о запуске плана по переходу на новый этап в отношении COVID-19 и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. План включает инвестирование и повышенное внимание государств к «совместному эпиднадзору», наращивание лабораторного потенциала для сбора и анализа данных о заболевании, а также предоставление конкретных планов, «начиная от реагирования на пандемию COVID-19 и гриппа и заканчивая комплексным планированием реагирования на пандемии респираторного вируса». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте организации.

Окончание глобальной чрезвычайной ситуации с COVID-19 — это не повод собирать вещи и двигаться дальше, — подчеркнула старший сотрудник по ЧС европейского офиса ВОЗ Кэтрин Смоллвуд.

Она призвала также не упустить «прогресс и уроки» последний трех лет.

Предполагается, что переход на новый план станет базой для будущей пятилетней программы действий по укреплению готовности к ЧС в здравоохранении в Европейском регионе в 2024–2029 годах.

Режим ЧС в связи с пандемией COVID-19 действовал в мире с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По данным ВОЗ, за время пандемии в мире зафиксировали 767 750 853 случая заражения вирусом, при этом умерли 6 941 095 человек. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в свою очередь заявил, что истинное число умерших приближается к 20 млн.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ биолог Алексей Аграновский заявил, что снижение смертности от коронавируса почти вдвое за последние четыре недели объясняется низкой патогенностью сегодняшних штаммов. Он уточнил, что распространенные штаммы группы «омикрон», несмотря на свою многочисленность, отличаются малой патогенностью по сравнению с «дельтой» или нулевым уханьским штаммом.