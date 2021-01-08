ВОЗ рассчитывает получить полные данные по «Спутнику V» до конца января

https://static.news.ru/photo/91bc4d5e-51e5-11eb-9db4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения планирует получить полную информацию по российской вакцине «Спутник V» до конца января. Об этом во время брифинга заявила помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

Совсем скоро мы получим полные данные от британско-шведской компании AstraZeneca; мы также планируем получить полные данные от российского разработчика центра Гамалеи к концу января, — рассказала Симао.

По её словам, с октября 2020 года ВОЗ получила 13 предложений по включению вакцин в список для использования в чрезвычайной ситуации. Была одобрена вакцина BioNTech/Pfizer, другие продукты находятся в стадии рассмотрения. В организацию были отправлены данные по китайской вакцине Sinopharm. Разработчики этого препарата завершили третий этап клинических испытаний.

Симао подчеркнула, что оценка ВОЗ важна не только потому, что от этого зависит разрешение на использование препаратов в других странах, но и потому, что после одобрения ВОЗ международные организации, например ЮНИСЕФ, могут закупать эти вакцины, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве здравоохранения России рассчитывают, что ВОЗ одобрит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в ближайшие полгода. Сертификация вынудит другие государства признать эффективность российской вакцины. В Минздраве подчеркнули, что пока непонятно, будут ли отдельные страны вводить требования по вакцинации конкретными препаратами для въезжающих.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ещё одну площадку для производства вакцины «Спутник V» в ближайшее время запустят в России. На сегодняшний день этот препарат создают на шести фармпроизводствах.