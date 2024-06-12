ВОЗ раскрыла уносящие жизни миллионов людей четыре вида продуктов ВОЗ: табак, алкоголь и топливо уносят 19 млн жизней ежегодно

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Всемирная организация здравоохранения назвала четыре вида продуктов, которые ежегодно уносят жизни 2,7 млн человек в Европе. Речь идет о табаке, алкоголе, ископаемом топливе и ультра-обработанных продуктах, говорится в заявлении Европейского бюро ВОЗ.

Четыре продукта — табак, ультра-обработанные продукты, ископаемое топливо и алкоголь — являются причиной 19 млн смертей в год во всем мире, или 34% всех смертей. Только в Европейском регионе эти отрасли полностью или частично ответственны за 2,7 млн смертей в год, — отметили представители организации.

Также в ВОЗ ранее обеспокоились устойчивостью болезнетворных бактерий к противомикробным препаратам, она продолжает расти. Ее специалисты расширили список приоритетных бактериальных патогенов, состоящий из 15 семейств опасных микроорганизмов. В свою очередь, этот список разделяется на критическую, высокую и среднюю категории приоритетности. Особую опасность для человечества представляют грамотрицательные бактерии, которые способны находить новые способы противостоять лечению.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов до этого заявил, что в России с декабря 2023 года наблюдается повышенная активность стрептококковой инфекции. По его словам, она приводит к развитию тяжелых форм ангины, пневмонии и инвазивных заболеваний.