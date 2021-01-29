ВОЗ просит Британию отказаться от массовой вакцинации

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает руководство Великобритании и других государств на первых этапах отказаться от массовой вакцинации граждан от нового коронавируса и поделиться препаратами с другими странами, заявила 30 января официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

По её мнению, подобную логику можно назвать правильной с экономической и моральной точек зрения. Она считает, что последнее время многие публикации в СМИ говорят о бесполезности введения препарата только населению своей страны, так как между государствами присутствует прочная связь, передаёт телеканал BBC.

В январе 2021-го ООН предупредила, что страны с высокими доходами на душу населения, обеспечивающие себя препаратами против COVID-19, обязаны обратить внимание на их справедливое распределение согласно международному механизму COVAX. Как подчеркнули в организации, мир может на этом фоне столкнуться с расколом.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия пересмотрела решение об установлении контроля за экспортом вакцин в Северную Ирландию. Согласно заявлению ЕК, для решения проблемы отсутствия прозрачности поставок препарата за пределы Евросоюза вводится механизм, который требует, чтобы такой экспорт был предметом одобрения стран-членов.

Ранее NEWS.ru писал, что ЕК обратилась к странам ЕС с просьбой согласовать к концу января порядок создания сертификатов вакцинации. Их планируют использовать в системах здравоохранения стран сообщества. К марту ЕК хочет вакцинировать не менее 80% медицинского персонала и лиц старше 80 лет, а летом прививку должны получить до 70% всего взрослого населения.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.