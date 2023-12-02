ВОЗ призвала возобновить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа

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Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа должна быть возобновлена в том объеме, в котором она осуществлялась в период перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X (Twitter). При этом он подчеркнул, что даже этого недостаточно.

Поставки предметов первой необходимости в сектор Газа должны немедленно возобновиться и вернуться как минимум к уровням, достигнутым во время недавнего перемирия, но необходимо гораздо больше, — подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль лишает международное сообщество возможности предоставить сектору Газа гуманитарную помощь. Постпред добавил, что «сбываются самые худшие прогнозы бедствий буквально библейского масштаба», с которыми столкнулись палестинцы.

Ранее исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел после посещения палестинского анклава заявила, что около 1 млн детей не имеют безопасного места в секторе Газа, многие из них пропали без вести или оказались под обломками зданий. Она отметила, что на территории Газы уже погибло более 4,6 тысячи детей.