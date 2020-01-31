https://static.news.ru/photo/de9e4b56-442e-11ea-85ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Junxia/Xinhua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напомнила властям всех стран о необходимости делиться информацией о коронавирусе. Об этом представители организации заявили на заседании в четверг, 30 января.

Ожидается, что дальнейшие случаи распространения заболевания могут обнаружиться в любой стране, — говорится в сообщении ВОЗ.

В ВОЗ высказались против ограничений на поездки и торговлю между странами. Подчёркивается, что мировое сообщество должно «поддерживать друг друга» в выявлении источника нового вируса, а также в проведении исследований для разработки лечения. Организация подчёркивает, что необходимо информировать о любом случае обнаружении 2019-nCoV у животных.

Ранее NEWS.ru писал, что в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Заболели граждане Китая в Забайкалье и Тюменской области.

Российские власти приняли решение закрыть почти все авианаправления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о начале эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй и города Ухань.

К 31 января в Китае зафиксировано более 9,6 тысячи случаев заражения, погибли более 200 человек.