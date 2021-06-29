ВОЗ призвала не полагаться на антитела и привиться от коронавируса

Вакцинация от COVID-19 является лучшим способом для получения иммунитета. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать тесты на антитела для принятия решения о прививке, сообщает РБК.

Присутствие определённых антител в «обычных тестах» обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов, — заявила официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович журналистам.

Она подчеркнула, что оценку уровня иммунитета можно определять при наличии сложных лабораторий. «Обычными тестами» представитель ВОЗ назвала исследования на коронавирус, которые производят в коммерческих лабораториях. По её словам, такие исследования серологического иммунитета следует производить в научных целях, а не руководствоваться ими в период пандемии в режиме реального времени.

Ранее Вуйнович заявила, что вакцинация от коронавирусной инфекции может проводиться при любом уровне антител. Препарат не может нанести какой-то вред человеку из-за их наличия. Она пояснила, что тест показывает наличие антител в крови пациента, но не определяет уровень его иммунитета.