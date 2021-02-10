ВОЗ призвала не бояться новой пандемии из-за мутаций коронавируса

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Мутации коронавируса не вызовут новую пандемию. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

В интервью испанскому изданию El País он признал : появление новых вариантов коронавируса является свидетельством того, что человечество всё ещё уязвимо перед инфекцией. Однако, подчеркнул он, появление новых штаммов является следствием естественной эволюции любого патогена.

Новая пандемия не начнётся, но мы должны быть очень бдительными. Во-первых, может произойти повторное инфицирование. Во-вторых, вирус может распространяться быстрее, что осложнит некоторым странам борьбу с пандемией. И наконец, мутации могут снизить эффективность вакцин, — уверен Клюге.

По его словам, необходимо уберечься от более быстрого распространения инфекции. В противном случае, число летальных случаев во всём мире может значительно вырасти.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты ВОЗ пришли к выводу, что случаи заражения коронавирусом имели место быть ещё до декабря 2019 года, как они появились в Ухани. Об этом свидетельствуют промежуточные выводы специалистов.

Медики допустили, что ещё за два месяца до официального начала заболевания около 90 человек были госпитализированы с симптомами COVID-19 в центральном Китае. Для того, чтобы это подтвердить, представители ВОЗ запросили у китайских властей разрешения провести дополнительные анализы.