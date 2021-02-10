ВОЗ призвала не бояться новой пандемии из-за мутаций коронавируса

Мутации коронавируса не вызовут новую пандемию. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
В интервью испанскому изданию El País он
Новая пандемия не начнётся, но мы должны быть очень бдительными. Во-первых, может произойти повторное инфицирование. Во-вторых, вирус может распространяться быстрее, что осложнит некоторым странам борьбу с пандемией. И наконец, мутации могут снизить эффективность вакцин, — уверен Клюге.
По его словам, необходимо уберечься от более быстрого распространения инфекции. В противном случае, число летальных случаев во всём мире может значительно вырасти.
Как ранее писал NEWS.ru, эксперты ВОЗ пришли к выводу, что случаи заражения коронавирусом имели место быть ещё до декабря 2019 года, как они появились в Ухани. Об этом свидетельствуют промежуточные выводы специалистов.
Медики допустили, что ещё за два месяца до официального начала заболевания около 90 человек были госпитализированы с симптомами COVID-19 в центральном Китае. Для того, чтобы это подтвердить, представители ВОЗ запросили у китайских властей разрешения провести дополнительные анализы.