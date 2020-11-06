ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии

https://static.news.ru/photo/6bd12a9a-2019-11eb-860f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global look Press

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что мировому сообществу следует начать подготовку к новой пандемии. Эта тема станет одной их ключевых на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдёт 9-14 ноября в формате телеконференции.

Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2, — цитирует ТАСС сообщение организации.

В ВОЗ планируют принять резолюцию «об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении». В проекте странам рекомендуется «отдать приоритет на высшем политическом уровне» улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям. Также отмечается необходимость обеспечения того, чтобы все страны были лучше оснащены для выявления и реагирования на коронавирус и иные опасные инфекции.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, за время пандемии коронавируса в мире заболели более 48,7 млн человек. Количество жертв инфекции в настоящее время превышает 1,2млн. В первую тройку по уровню заболеваемости входят США, Индия и Бразилия.

Как ранее писал NEWS.ru, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир нескоро вернётся к «нормальной» жизни после COVID-19. Он отметил, что «все страны подвержены риску, но не все страны пострадали в одинаковой степени».