ВОЗ призвала больше не вводить карантин из-за COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства больше не вводить карантин из-за новой коронавирусной инфекции.

Главный эпидемиолог организации Мария Ван Керкхове заявила, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции будут достаточными мерами, которые помешают распространению COVID-19. Экономические последствия от карантина не превосходят условный выигрыш в медицинском плане.

Кроме того, эксперты ВОЗ назвали закрытие школ «поколенческой катастрофой», которая не даёт никакого положительного результате. По их словам, врачи из-за ограничений пропускали больных с инсультами, раковыми опухолями и инфарктами. Таким образом, карантин мог спровоцировать и обострить некоторые заболевания, пишет «Медикфорум».

1 августа чрезвычайный комитет ВОЗ в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что о влиянии коронавирусной инфекции на мозг рассказал член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили. По его словам, часть пациентов с COVID-19 проходят МРТ головного мозга. Несмотря на то что на основании получаемых при этом результатов некоторые специалисты утверждают, что вирус SARS-CoV-2 способен напрямую поражать головной мозг, думаю, что этого не происходит, а всё в большинстве случаев объясняется сосудистыми нарушениями, отметил врач.