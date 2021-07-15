ВОЗ предупредила о появлении более опасных штаммов COVID

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, предупредил международное сообщество о вероятном появлении и распространении на планете новых, более опасных штаммов заболевания. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Гебрейесуса, если более опасные штаммы коронавируса распространятся по всему миру, то их будет сложнее контролировать.

Ранее глава ВОЗ заявил, что мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавирусной инфекции. Гебрейесус обратил внимание на рост заболеваемости в мире на прошлой неделе. Кроме того, число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении 10 предыдущих недель снижения. Также он назвал шокирующим неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире.