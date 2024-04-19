ВОЗ предупредила о новой глобальной пандемии Daily Star: ВОЗ опасается новой пандемии из-за птичьего гриппа H5N1

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о рисках начала новой глобальной пандемии, связанной с распространением птичьего гриппа H5N1, способного передаваться от человека к человеку, передает The Daily Star. Глава ВОЗ Джереми Фаррар заявил, что смертность от этого типа вируса в последние месяцы была на чрезвычайно высоком уровне.

Большое беспокойство, конечно, вызывает то, что вирус заражает уток и цыплят, а теперь все чаще млекопитающих, и что в настоящее время этот вирус эволюционирует и развивает способность заражать людей. И, что особенно важно, возможность передачи от человека к человеку, — пояснил специалист.

По словам Фаррара, птичий грипп стремительно распространился среди животных в течение последних двух лет. Он подчеркнул, что организация приступит к активным действиям, если в дальнейшем выяснится, что вирус мутировал до передачи между людьми. Одним из главных методов защиты от него станет вакцинация.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о высоком риске появления высокопатогенного вируса гриппа на фоне роста угроз биологической безопасности в мире. Она подчеркнула, что нынешняя эпидемиологическая обстановка на планете нестабильная.