ВОЗ предупредила о невозможности искоренить COVID-19 вакцинацией

https://static.news.ru/photo/b1faaf96-36b2-11eb-bfeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Вакцинация не сможет искоренить коронавирус — это всего лишь одна из существующих в арсенале борьбы с инфекцией мер. Добавление вакцинации к текущим действиям повышает значительную вероятность снижения уровня заболевания.

Такое мнение высказал директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на специальной сессии ГА ООН по борьбе с коронавирусом. Специалист уверен, что общество может вернуться к нормальной жизни, но для этого потребуются большие усилия, пишет ТАСС.

По данным ВОЗ, наиболее критичной ситуация пока остаётся в Европе и Северной Америке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцины от COVID-19 позволят прийти к «новой нормальности» только в сочетании с сохранением всех действующих мер по контролю над пандемией, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.