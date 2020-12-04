ВОЗ предупредила о невозможности искоренить COVID-19 вакцинацией

Вакцинация не сможет искоренить коронавирус — это всего лишь одна из существующих в арсенале борьбы с инфекцией мер. Добавление вакцинации к текущим действиям повышает значительную вероятность снижения уровня заболевания.
Такое мнение высказал директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на специальной сессии ГА ООН по борьбе с коронавирусом. Специалист уверен, что общество может вернуться к нормальной жизни, но для этого потребуются большие усилия,
По данным ВОЗ, наиболее критичной ситуация пока остаётся в Европе и Северной Америке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцины от COVID-19 позволят прийти к «новой нормальности» только в сочетании с сохранением всех действующих мер по контролю над пандемией, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.