https://static.news.ru/photo/bdaa1146-6ddc-11ea-8bd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/keikohiromi.com/Global Look Press

США могут стать новым очагом пандемии коронавируса в мире. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Там отметили, что в Соединённых Штатах распространение COVID-19 идёт стремительными темпами.

Поэтому такая возможность существует, — сообщила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, чьи слова приводит Lenta.ru.

Количество смертей, связанных с заражением COVID-19, в Штатах сравнительно невысоко, несмотря на высокую заболеваемость. На 46,5 тысяч инфицированных коронавирусом пациентов приходится около 600 летальных исходов.

Срок профилактических рекомендаций для жителей США истекает 31 марта. Сейчас Трамп и его помощники размышляют над вариантами действий после этой даты, писал NEWS.ru.