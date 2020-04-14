ВОЗ подтвердила сроки создания вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/37d43d14-7e42-11ea-9cb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вакцина от коронавируса будет создана на ранее чем через 12 месяцев.

Мы по-прежнему считаем наиболее вероятным, что потребуется как минимум 12 месяцев. Мы действительно не можем ожидать увидеть вакцину ранее 12 месяцев или даже дольше, — заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Она также добавила, что при разработке вакцины потребуется концептуальное доказательство её эффективности.

Нужно удостовериться, что вакцина не имеет не только немедленного воздействия и побочных эффектов, но и долгосрочного, — подчеркнула Харрис.

В феврале 2020 года сотрудники ВОЗ неоднократно утверждали, что на разработку вакцины уйдёт около двух лет.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты из ВОЗ проанализировали эффективность прививки БЦЖ против коронавируса. На данный момент не доказано, что противотуберкулёзная инъекция может снизить риск заражения инфекцией.