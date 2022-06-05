ВОЗ подтвердила 780 случаев заражения оспой обезьян в мире

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Представители Всемирной организации здравоохранения подтвердили 780 случаев заражения оспой обезьян. Сообщения поступили из 27 стран, в которых данная инфекция не является эндемичной (характерной для определенной местности), пишет ТАСС со ссылкой на информационный бюллетень ВОЗ. Сведения о случаях заболевания поступили в период с 13 мая по 2 июня.

С 13 мая по 2 июня 2022 года поступили сообщения о 780 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян, — сказано в сообщении.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что вспышки заболеваний, подобных оспе обезьян и лихорадке Ласса, участились в мире из-за климатических изменений. Он предупредил, что вероятность возникновения инфекций и риски их распространения возрастают.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 мая сообщила, что риск завоза оспы обезьян в Россию есть, но он небольшой. Она добавила, что главная задача состоит в том, чтобы не было рисков распространения заболевания внутри страны. Эксперт отметила, что сегодня нет никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции.