Глава ВОЗ поддержал открытие стран после карантина

https://static.news.ru/photo/73335b2e-ebb1-11ea-8913-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что поддерживает открытие стран после карантина, но только с соблюдением всех мер предосторожности.

ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди — на свои рабочие места, — отметил глава организации.

По его словам, всё это должно происходить в условиях безопасности. Он считает, что «открытие без контроля — это рецепт катастрофы», поэтому государства должны предпринять четыре шага. Во-первых, ограничить передачу вируса среди больших групп людей. Во-вторых, позаботиться о наиболее уязвимых группах населения (старики, дети). В-третьих, все люди должны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. В-четвёртых, необходимо тестировать и лечить заболевших, а также отслеживать контактировавших, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, вторая волна пандемии коронавируса вплотную подобралась к Европе. Резкое увеличение числа заболевших фиксируют в Бельгии, Люксембурге, Франции, Испании, Нидерландах, Германии и других странах ЕС. В некоторых европейских государствах темпы распространения инфекции давно превышают российские. Но если жители коронавирусных «горячих точек» могут свободно путешествовать по ЕС, то для большинства россиян границы союза остаются закрытыми.