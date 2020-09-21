ВОЗ поблагодарила РФ за шаги по созданию безопасной и эффективной вакцины

https://static.news.ru/photo/6a255746-fbf4-11ea-97a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) благодарит РФ за усилия в создании безопасной и эффективной вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге после переговоров с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

ВОЗ очень ценит усилия Российской Федерации в области разработки вакцины против COVID-19, а именно «Спутник V» <...> Ещё раз хочу поблагодарить министра [здравоохранения РФ Михаила Мурашко] за те поэтапные шаги по разработке вакцины, она безопасная и эффективная, — цитирует Клюге ТАСС.

Он добавил, что в ходе переговоров с российским чиновником стороны обсудили общие вопросы вакцинации.

Россия продемонстрировала глобальную солидарность и помогла мне как региональному директору оказать поддержку странам Центральной Азии, — резюмировал Клюге.

ВОЗ ранее представила список из девяти вакцин от COVID-19 в третьей фазе испытаний, среди них оказался препарат «Спутник V», который создали российские учёные. Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин поручил российскому кабмину определить срок поставки вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V» в Белоруссию. Срок исполнения — до 15 октября 2020 года. Соответствующее распоряжение лидер отдал по итогам совещания с членами правительства. Мероприятие состоялось 26 августа. Минздрав Белоруссии уже получил документы для начала клинических испытаний препарата «Спутник V». В работе примут участие около 100 человек.