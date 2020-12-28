ВОЗ: переболевшие COVID-19 должны и дальше соблюдать противовирусные меры

https://static.news.ru/photo/d4fc8dce-48fb-11eb-94be-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Противовирусные меры следует соблюдать даже тогда, когда человек переболел COVID-19, заявила в ходе видеоинтервью эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

По её словам, на сегодняшний день наука не может дать точный ответ на вопрос, как долго длится иммунитет после болезни. В связи с этим переболевшие коронавирусом люди должны продолжать носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Эксперт ВОЗ подчеркнула, что у переболевших COVID-19 вырабатываются антитела через несколько недель после инфицирования.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, насколько силён такой иммунный ответ и как долго сохраняются эти антитела, — отметила Мария ван Керкхове, слова которой приводит ТАСС.

Медики за последние сутки вылечили 20 480 пациентов с COVID-19 в России. За всё время пандемии в РФ выздоровели 2 471 309 граждан. Кроме того, число умерших за последние сутки увеличилось на 487. Всего от недуга в стране скончались 55 265 человек. Также выявлено 27 787 случаев коронавируса за последние сутки в 84 регионах.

Ранее NEWS.ru писал, что перед вакцинацией от коронавирусной инфекции людям старше 60 лет обязательно нужно дождаться ремиссии всех хронических заболеваний, потому что ставить прививку при обострениях опасно для жизни. Об этом заявили аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и вирусолог, инфекционист Николай Малышев.