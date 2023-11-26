ВОЗ озвучила число погибших от оспы обезьян в мире ВОЗ: порядка 167 человек из 116 стран погибли из-за оспы обезьян

Фото: Lang Bingbing/XinHua/Global Look Press

Более 660 случаев болезни mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в мире в октябре текущего года, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Там отметили, что общее число заразившихся с начала 2022 года превысило 91,7 тыс. человек. Из них 167 случаев привели к летальному исходу. Сведения о заболевших поступили из 116 стран.

С 1 января 2022 года по 31 октября 2023 в ВОЗ из 116 государств, территорий и областей поступили сообщения о 91 788 подтвержденных лабораторным путем случаях заболевания mpox, включая 167 смертей, — заявили представители организации.

Больше всего заболевших с начала 2022 года зарегистрировано в США (30 771). Далее идут Бразилия (10 967), Испания (7647) и Франция (4161).

Недавно вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что оспа обезьян не представляет угрозы для России. По словам эксперта, ранее в РФ был описан только один случай заболеваемости. Кроме того, уже весной 2023 года в ВОЗ признали, что ситуация больше не чрезвычайная, так как патогенность вируса очень низкая и заразность тоже резко сократилась.

Ранее стало известно, что в Таиланде за последние месяцы зафиксировано 24 новых случая заболевания оспой обезьян. Власти сообщили о смерти одного человека.