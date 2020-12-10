ВОЗ ожидает от «Вектора» данных по вакцине «ЭпиВакКорона»

https://static.news.ru/photo/7761f0cc-3ae2-11eb-9441-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Во Всемирной организации здравоохранения поддерживают контакт с центром «Вектор», который разработал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», и ожидают данные по препарату для анализа.

ВОЗ находится в контакте с государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». <...> Мы ожидаем получения данных об их вакцине-кандидате «ЭпиВакКорона». Если продукт, представленный на рассмотрение, будет удовлетворять критериям реестра, ВОЗ обнародует результаты, — приводит РИА Новости заявление ВОЗ.

Вакцину, созданную в центре «Вектор», зарегистрировали в России 13 октября, сейчас проходят пострегистрационные испытания препарата на добровольцах.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В ближайшее время должны быть получены документы на третью вакцину. Её разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на сегодняшний день примерно тысяча добровольцев приняла участие в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «ЭпиВакКорона». Все они чувствуют себя хорошо.