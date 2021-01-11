ВОЗ отвергла возможность достичь коллективного иммунитета в 2021 году

https://static.news.ru/photo/2758fa84-5438-11eb-a3b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человечество не сможет получить коллективный иммунитет от коронавируса в течение 2021 года, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых странах будут оставаться незащищённые люди. Поэтому меры должны соблюдаться в то время, как вакцинация проводится среди наиболее уязвимых людей, и мы начинаем охватывать другие слои населения, — считает Сваминатан.

Доктор отметила, что как минимум до конца 2021 года нельзя забывать о мерах по борьбе с распространением COVID-19. При этом Сваминатан напомнила, что год назад никто не мог представить, что у человечества будет даже одна вакцина от коронавируса, а сейчас есть сразу несколько таких препаратов, передаёт ТАСС.

Они (вакцины. — NEWS.ru) поступят во все страны, но мы должны быть терпеливыми, — подчеркнула она.

Накануне российские учёные заявили, что ситуация с распространением коронавируса в России в 2021 году может развиваться по двум сценариям: либо вирус не будет мутировать и число заражений им постепенно сойдёт на нет с развитием коллективного иммунитета, либо будут появляться новые штаммы, требующие постоянной вакцинации новыми препаратами.

Как сообщал NEWS.ru, ранее российские медики предположили, что нынешняя волна заболеваемости коронавирусом пойдёт на спад в начале весны. Больших подъёмов уровня распространения инфекции после уже не будет.