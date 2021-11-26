ВОЗ отметила способность ПЦР-тестов распознать новый штамм COVID из ЮАР

Современные ПЦР-тесты могут выявлять новый штамм коронавируса B.1.1.529, заявили во Всемирной организации здравоохранения по итогам чрезвычайного заседания технической консультативной группы по эволюции вирусов. Специалисты ВОЗ подтвердили потенциал нового варианта COVID к более быстрому распространению, передаёт РИА Новости.

Существующие тесты ПЦР всё ещё выявляют этот вариант SARS-CoV-2, — говорится в заявлении.

По данным ВОЗ, новый штамм может быть выявлен по выпадению S-гена при тестировании. Некоторые лаборатории уже подтвердили, что отсутствие гена можно обнаружить с помощью одного из используемых ПЦР-тестов. Следовательно, этот тест может стать маркером до подтверждения секвенированием, говорится в сообщении.

Ранее ВОЗ классифицировала новый вариант коронавируса B.1.1.529 как вызывающий обеспокоенность. Сообщается, что у него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах.

B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Случаи заражения этой разновидностью COVID зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Гонконге, Израиле и Бельгии.

В России новый штамм пока не обнаружен, но его проникновение в страну не исключается. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что при необходимости под этот штамм можно будет адаптировать вакцину «Спутник V».