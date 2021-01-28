ВОЗ опасается «страшного шторма» коронавируса в Африке

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Число случаев коронавируса и летальных исходов из-за него растёт быстрыми темпами в Африке, а мутировавшие варианты COVID-19, распространяющиеся во всё большем количестве стран, могут стать причиной второй волны заболевания. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

За последнюю неделю на континенте выявили 175 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом и 6,2 тысячи смертей. За четыре недели — с 29 декабря по 25 января — количество новых случаев увеличилось на 50% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, передаёт РИА Новости.

Штамм, впервые выявленный в ЮАР, считается преобладающим и влияет на рекордное число случаев заболевания в некоторых африканских странах. В данное время ВОЗ помогает государствам отследить новые варианты коронавируса и бороться с их распространением.

Кроме новых вариантов, усталость от COVID-19 и последствия собраний в конце года могут спровоцировать страшный шторм заболеваемости и вызвать вторую волну в Африке и переполнение медицинских учреждений, — считает региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что британский штамм COVID-19 зафиксирован уже в 70 странах, это, по данным на 25 января, на 10 стран больше, чем неделей ранее.

Британский штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, он распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с Соединённым Королевством.

Африканская мутация COVID-19 впервые была обнаружена на территории округа Нельсон Мандела Бэй на побережье Индийского океана в ЮАР. 21 декабря в стране объявили о начале второй волны пандемии, которая была вызвана мутировавшим коронавирусом.

Оба вида — и южноафриканский, и британский — более заразны, чем известные ранее, однако пока нет данных, что они приводят к развитию более тяжёлых осложнений, писал NEWS.ru.