ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного использования

https://static.news.ru/photo/1dea3e92-6fb1-11eb-8e8e-96000091f725_660.jpg Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca для экстренного использования. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что ВОЗ рекомендовала два варианта вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного применения. Им дан зелёный свет для применения этих вакцин в глобальном масштабе посредством COVAX — международного механизма доступа.

ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета, — цитирует сообщение ТАСС.

Представитель ВОЗ на пресс-конференции в Женеве рассказал, что экспертная группа изучала возможности препарата AstraZeneca по предотвращению заражения британским и южноафриканским штаммами SARS-CoV-2. В первом случае вакцина показала хорошие результаты. Однако данные по разновидности вируса из ЮАР оказались противоречивыми. Итоги исследования, которые в ВОЗ назвали предварительными, показывают, что вакцина может не предотвращать лёгкие и средние формы течения болезни у молодых людей. Кравиото признал, что малое количество тестов не позволяет сделать однозначный вывод. При этом он подчеркнул, что вакцину нужно продолжать использовать и там, где циркулирует южноафриканский вирус, так как она в любом случае способна предотвратить тяжёлую болезнь и смерть.

Ранее власти ЮАР приостановили вакцинацию разработанным AstraZeneca препаратом из-за данных о его низкой эффективности в отношении местного штамма, писал NEWS.ru. Запасы препарата при этом оставят в стране до тех пор, пока учёные на вынесут окончательного заключения. В Министерстве здравоохранения ЮАР заявили, что ожидают поставок других вакцин для продолжения прививочной кампании.