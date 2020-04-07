ВОЗ оценит адекватность мер по борьбе с COVID-19 в Белоруссии

Миссия Всемирной организации здравоохранения прибыла в Белоруссию, чтобы оценить адекватность принимаемых мер в борьбе с коронавирусом. В составе делегации — три эксперта.
Представители ВОЗ прибыли в Минск вечером 7 апреля. Официальная работа миссии продлится до 11 апреля,
Эксперты должны на месте оценить реальную ситуацию и принимаемые меры, а также проанализировать подходы к оказываемой медицинской помощи.
Планируется, что врачи побывают в учреждениях здравоохранения столицы республики, а также в больницах Минской и Витебской областей. Пригласил делегацию президент Александр Лукашенко. В республике зарегистрирован 861 случай заболевания коронавирусом, 13 человек умерли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники нескольких медицинских учреждений Белоруссии рассказали, что многие врачи сейчас уходят в отпуск или берут отгулы. Причина — огромное количество пациентов со «странной двусторонней пневмонией».
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