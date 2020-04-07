ВОЗ оценит адекватность мер по борьбе с COVID-19 в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/286aa860-790e-11ea-8ab0-fa163e074e61_660.jpg Фото: minzdrav.gov.by

Миссия Всемирной организации здравоохранения прибыла в Белоруссию, чтобы оценить адекватность принимаемых мер в борьбе с коронавирусом. В составе делегации — три эксперта.

Представители ВОЗ прибыли в Минск вечером 7 апреля. Официальная работа миссии продлится до 11 апреля, сообщает белорусский Минздрав.

Эксперты должны на месте оценить реальную ситуацию и принимаемые меры, а также проанализировать подходы к оказываемой медицинской помощи.

Планируется, что врачи побывают в учреждениях здравоохранения столицы республики, а также в больницах Минской и Витебской областей. Пригласил делегацию президент Александр Лукашенко. В республике зарегистрирован 861 случай заболевания коронавирусом, 13 человек умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники нескольких медицинских учреждений Белоруссии рассказали, что многие врачи сейчас уходят в отпуск или берут отгулы. Причина — огромное количество пациентов со «странной двусторонней пневмонией».