https://static.news.ru/photo/84315a22-411e-11ea-aad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила уровень опасности коронавируса как «высокий» на международном уровне.

Ранее организация оценивала ситуацию как «умеренную опасность» на международном уровне и «крайне высокую» для Китая. Однако, по словам экспертов, в формулировке была допущена ошибка, которую сейчас исправили, передаёт AFP.

Очаг заражения коронавирусом находится в китайской Ухани. Власти закрыли город на карантин. В настоящий момент более 4 тысяч туристов из Ухани находятся за границей.

Общее число летальных исходов от пневмонии возросло до 81, число инфицированных составляет более 2,8 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, российские авиаперевозчики начали отменять рейсы в КНР, где эпидемия коронавируса охватила более 2,4 тысячи человек. Очагом заражения стал многомиллионный город Ухань, но вирус распространился в большинстве регионов Китая. К 27 января более 80 заболевших погибли.