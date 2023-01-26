ВОЗ оценила степень опасности «экспорта» COVID-19 из Китая в Россию ВОЗ: «экспорт» COVID-19 из Китая сейчас вряд ли опасен для России

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В настоящее время «экспорт» COVID-19 из Китая едва ли представляет опасность для России, если только он не совпадает с появлением нового варианта коронавируса. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Так она прокомментировала риск ухудшения эпидемиологической ситуации в стране в связи с открытием границ КНР.

В нынешних условиях экспорт случаев COVID-19 из Китая вряд ли существенно изменит риск для Европы и России, если только он не совпадает с появлением и распространением нового варианта, вызывающего обеспокоенность, — сказала Вуйнович.

Она добавила, что по последним данным о вариантах коронавируса, которые циркулируют в Китае, эти штаммы уже находились и продолжают циркулировать в европейском регионе и непосредственно в РФ. Тем не менее эксперт предупредила о необходимости соблюдать бдительность, чтобы понять, могут ли появляться новые варианты вируса и станут ли они «вариантами, вызывающими обеспокоенность».

КНР с 8 января в рамках смягчения антиковидных мер полностью отменила карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.

Ранее профессор Николай Малышев пояснил, что рост заболеваемости COVID-19 на 40% связан с сезонностью респираторных заболеваний. Он рассказал, что во время новогодних каникул, когда дети не ходили в школу, а взрослые не работали, риски заболеть гриппом или коронавирусной инфекцией во многом увеличились. Врач связал это с тесным общением в семейном кругу во время праздников.

В свою очередь инфекционист Евгений Тимаков предупредил о повышении заразности после каждой новой мутации коронавирусной инфекции. При этом специалист отметил, что с каждым новым штаммом и подвидом болезнь протекает легче. По мнению эксперта, это связано с тем, что вирусу невыгодно убивать человека и он эволюционирует.