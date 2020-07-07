ВОЗ оценила ситуацию с бубонной чумой в Китае

https://static.news.ru/photo/1606486a-c048-11ea-a43f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huang Xiaobang/Xinhua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии представляют высокую степень опасности.

Мы следим за вспышкой при содействии властей Китая и Монголии. Мы не считаем, что риск высокий, но внимательно следим за ситуацией, — заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, слова которой приводит Reuters.

Она также добавила, что власти хорошо справляются с ситуацией.

Ранее в городе Баян-Нур в китайском автономном районе Внутренняя Монголия объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из-за обнаруженной у скотовода бубонной чумы. Местные власти предупредили о том, что существует угроза эпидемии, и призвали жителей соблюдать ограничения до конца года. Неделей ранее несколько случаев заболевания нашли в соседней Монголии. Предположительно, люди заразились от сусликов. В двух районах монгольской провинции Ховд на западе страны закрыты границы из-за нескольких случаев заболевания бубонной чумой. Меры действуют с 10:00 29 июня до особого распоряжения.

Эти регионы граничат с российскими Алтаем, Тувой, Бурятией и Забайкальем. Роспотребнадзор заявил, что держит под контролем ситуацию на трансграничных территориях.

Учёные объясняют, что люди могут заразиться бубонной чумой друг от друга только при личном контакте. Передача также возможна через грызунов и блох. Поэтому в приграничных районах сотрудники Роспотребнадзора обеззараживают местность, обрабатывают специальными препаратами норы грызунов, травят блох, писал NEWS.ru.

Чуму вызывает бактерия Yersinia pestis. В Средние века из-за неё умирали десятки миллионов человек. Основным признаком заболевания является бубон — увеличенный из-за воспаления лимфатический узел. Вплоть до конца XIX века чума практически не лечилась, теперь она легко побеждается антибиотиками.