ВОЗ оценила эффективность лечения COVID-19 ремдесивиром

https://static.news.ru/photo/c82dc032-8e38-11ea-ade6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/www.imago-images.de/Global Look Press

Потенциально препарат ремдесивир может быть использован для лечения коронавирусной инфекции, но доказательств пока недостаточно. Об этом на брифинге заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По всему миру, как рассказал представитель ВОЗ, ремдесивир проходит «тесты солидарности». Врачи сейчас тестируют четыре препарата и смешанных способа лечения коронавируса. Только так можно выявить наиболее эффективное средство, пояснил он.

Есть надежда, согласно рандомизированным контрольным тестам, на потенциальное использование этого лекарства, — цитирует Райана РИА Новости.

Более подробные данные об эффективности лекарства ВОЗ будет выяснять у США.

На 4 мая COVID-19 в мире заражены более 3,5 млн человек. Жертвами болезни стали более 247 тысяч пациентов, более 1,1 млн удалось выздороветь. В России к этому дню зафиксировано 145 268 случаев коронавируса (+10 581 за последние сутки). 18 095 человек справились с опасным заболеванием. Умерли 1356 человек (+76 за последние сутки).

В Москве наибольшее число подтверждённых случаев — 77 401 заболевший. За сутки их число увеличилось на 5795. Вылечились от COVID-19 с начала пандемии 7573 пациента, 764 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее глава ВОЗ назвал главное средство в борьбе с коронавирусом.