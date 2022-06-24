ВОЗ объявила о серьёзном росте случаев заражения оспой обезьян Гебрейесус: за шесть недель в мире выявлено 3,2 тысячи случаев заражения оспой обезьян

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Число подтверждённых случаев обезьяньей оспы в мире превысило 3,2 тысячи. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что такое количество заболевших появилось за шесть недель с момента получения информации о трёх заболевших в Великобритании.

Чуть более шести недель назад ВОЗ получила уведомление о кластере из трёх случаев обезьяньей оспы в Великобритании без каких-либо поездок за её пределы. С тех пор нам поступили сообщения о более чем 3200 подтверждённых случаях заболевания и одном смертельном случае из 48 стран, — заявил Гебрейесус.

По данным ВОЗ, в недавно затронутых странах случаи болезни чаще всего происходят среди мужчин, предпочитающих заниматься сексом друг с другом. Однако Гебрейесус подчеркнул, что не следует недооценивать и возможность передачи инфекции любому другому человеку. В этой связи глава ВОЗ призвал изучить механизм передачи оспы в Нигерии, где доля заражённых женщин значительно выше, чем в других странах.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание. Чаще всего оно передается людям от диких животных — таких, как грызуны и приматы. Среди симптомов заболевания — головная боль, лихорадка, боли в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Не исключены кожные высыпания на лице и теле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. Большинство случаев смертей приходится на более молодые возрастные группы.

В настоящее время медицина не располагает специфическими средствами лечения оспы обезьян. Считается, что вакцина от натуральной оспы показывает высокую степень эффективности в профилактике данного заболевания.