https://static.news.ru/photo/d85b8c6e-3d61-11ea-a190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что 23 октября в Женеве продолжится обсуждение мер по предотвращению обострения ситуации с китайским коронавирусом.

Глава ВОЗ доволен сотрудничеством с властями КНР, которые оказывают поддержку находящейся в Китае миссии ВОЗ. Вместе с тем, он оценил сложившуюся ситуацию как «сложную» и считает, что комитету Организации по ЧС необходимо продолжить обсуждение возможности введения режима чрезвычайной ситуации, передаёт ТАСС.

Для того, чтобы принять решение, нам нужно больше информации. По этой причине я решил попросить чрезвычайный комитет вновь провести встречу завтра, чтобы продолжить дискуссию, — резюмировал Гебрейесус.

Как писал NEWS.ru ранее, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что китайские власти преуменьшают риски распространения преодолевшего межвидовой барьер коронавируса нового типа.