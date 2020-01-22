Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что 23 октября в Женеве продолжится обсуждение мер по предотвращению обострения ситуации с китайским коронавирусом.
Глава ВОЗ доволен сотрудничеством с властями КНР, которые оказывают поддержку находящейся в Китае миссии ВОЗ. Вместе с тем, он оценил сложившуюся ситуацию как «сложную» и считает, что комитету Организации по ЧС необходимо продолжить обсуждение возможности введения режима чрезвычайной ситуации,
Для того, чтобы принять решение, нам нужно больше информации. По этой причине я решил попросить чрезвычайный комитет вновь провести встречу завтра, чтобы продолжить дискуссию, — резюмировал Гебрейесус.
Как писал NEWS.ru ранее, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что китайские власти преуменьшают риски распространения преодолевшего межвидовой барьер коронавируса нового типа.
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