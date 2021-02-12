ВОЗ: новыми штаммами COVID-19 можно заразиться даже при наличии антител

https://static.news.ru/photo/64675ef8-6d50-11eb-a7ea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает информацией о заражениях новыми штаммами коронавируса людьми, у которых есть антитела, рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться, — поделилась она.

Сваминатан отметила, что учёные сейчас исследуют, насколько долго сохраняется иммунитет от вируса у переболевших людей. При этом люди с антителами, полученными через вакцину, как правило, переносят заражение легко.

Также у экспертов есть предварительные данные о снижении заразности вируса при вакцинации, передаёт РИА Новости.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского при Роспотребнадзоре Татьяна Руженцова заявила, что в данный момент во всём мире существует примерно 40 тысяч вариантов возбудителя коронавирусной инфекции. В ходе онлайн-семинара «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика» она рассказала, что специалистам известно о большом количестве накопленных штаммов.

По словам эксперта, основные мутации сгруппированы экспертами в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам. В связи с этим следует быть готовыми оперативно модифицировать вакцины, чтобы сохранять их эффективность в борьбе с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.