ВОЗ: некоторые мутации COVID-19 могут быть устойчивы к вакцинам

https://static.news.ru/photo/8ade9dec-a1c8-11eb-90b3-96000091f725_660.jpg Фото: us-mission/flickr.com

Некоторые мутации коронавируса могут оказаться неуязвимыми для существующих вакцин. Об этом заявили в российском представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на научные данные.

В офисе ВОЗ отметили, что вакцинация является важным средством замедления темпов распространения коронавируса. Затягивание её сроков повышает риск возникновения различных мутаций вируса.

Научные данные свидетельствуют о том, что некоторые из этих мутаций могут быть значительными и вызывать уклонения от действия вакцин, — цитирует РИА Новости заявление организации.

В ВОЗ указали на то, что в большинстве стран мира сохраняется высокий уровень передачи коронавируса на местном уровне. Необходимо принимать активные меры для его снижения, поскольку само по себе это не произойдёт.

Ранее сообщалось, что в России формируются две собственные мутации коронавируса — северо-западная и сибирская. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, они не свойственны на данный момент ни одному описанному за границей штамму. Она также добавила, что в настоящее время в РФ зафиксировано 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 случай — южноафриканским.