ВОЗ не заметила опасных мутаций у коронавируса

https://static.news.ru/photo/d2df3870-9abe-11ea-a15c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niaid-Rml/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает данными о мутациях коронавируса SARS-CoV-2, способных увеличить летальность инфекции, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

У вируса есть очень много, скажем, мелких шрифтов и изменений, но ещё не зафиксировано, чтобы он менял свою смертельность. <...> Конечно, когда будет больше данных со всех территорий, будет лучше и легче сказать, — цитирует Вуйнович ТАСС.

По словам представителя ВОЗ, неоднородностью и неполнотой данных можно объяснить, почему в странах со схожими показателями по инфицированным отличается уровень смертности.

Как писал NEWS.ru, академик РАН и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавируса захлебнётся, если возбудитель не мутирует — человечество получит популяционный иммунитет.