ВОЗ не обнаружила изменений в тяжести заболевания коронавирусом

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Распространение варианта коронавируса EG.5 не привело к более серьезным случаям заболевания COVID-19, заявила на брифинге в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, передает ТАСС. Она подчеркнула отсутствие доминирующего варианта SARS-CoV-2 в мире.

Все существующие варианты могут вызвать различные степени тяжести заболевания, отметила она. Эксперт обратила внимание на растущее число выявленных случаев COVID-19 в некоторых странах в последние месяцы и увеличение количества госпитализаций, что вызывает опасения.

Ван Керкхове также упомянула о трех вариантах коронавируса, связанных с омикрон-штаммом, которые считаются «вариантами, вызывающими интерес», их названия XBB.1.5, XBB.1.16 и EG.5. При этом EG.5, по ее словам, продолжает распространяться, в то время как XBB.1.5 и XBB.1.16 начинают снижаться. Она подчеркнула, что на данный момент нет доминирующего варианта по всему миру.

Ван Керкхове назвала «хорошей новостью» то, что меры по борьбе с коронавирусом, такие как улучшение вентиляции помещений, ношение масок и вакцинация, продолжают быть эффективными. Она также заверила, что вакцины против COVID-19 остаются безопасными и эффективными для предотвращения тяжелых форм заболевания.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией ранее сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России. Она выросла на 22,3%. По мнению иммунолога Николая Крючкова, пик новой волны COVID-19 следует ожидать в ноябре-декабре. Предполагается, что распространению инфекции поспособствует снижение уровня коллективного иммунитета. При этом Крючков подчеркнул, что масштаб новой волны будет ниже по сравнению с предыдущими волнами заболеваемости.