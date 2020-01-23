Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают преждевременным объявлять чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой нового типа коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Комитет по чрезвычайным ситуациям посчитал, что объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с недавней вспышкой коронавируса пока слишком рано, — сообщили в организации.
Как ранее писал NEWS.ru, высшую степень угрозы объявили в провинциях КНР Хубэй и Гуандун в связи с развитием эпидемии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. В регионах проводят мобилизацию всех ведомств для борьбы с инфекцией.
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