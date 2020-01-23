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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста. Он подчеркнул, что ответ на вопрос, почему это произошло, можно наблюдать на мероприятии.

Фильмы, показанные там, вообще не учитывали польские военные усилия против Германии. Участие наших солдат в борьбе с Германией было опущено, — пояснил польский лидер, слова которого приводит Wpolityce, на пресс-конференции...