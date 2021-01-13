ВОЗ назвала условие для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/58dda1de-565b-11eb-ad8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Для достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции нужно вакцинировать 70% населения планеты. Об этом на брифинге заявил глава Европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

Чтобы достичь коллективного иммунитета, до конца мы ещё не уверены, но, возможно, потребуется вакцинировать 70% населения. Это поэтапный процесс, — цитирует РИА Новости представителя Всемирной организации здравоохранения.

Он добавил, что в ВОЗ сохраняют позитивный настрой и рассчитывают, что всё больше вакцин от коронавируса будут получать разрешения организации на использование в чрезвычайных ситуациях. Однако пока крайне важно поддерживать и сохранять существующие противоэпидемиологические меры.

Ранее вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок заявил, что человечеству удастся полностью победить пандемию коронавируса в 2022 году. Он добавил, что это позволит полностью вернуться «в нормальное русло», хотя, вероятно, пандемия коронавируса внесёт ряд изменений в образ жизни.

При этом специалист уверен, что значительные улучшения в ситуации с коронавирусом проявятся уже в 2021 году, а победить пандемию к 2022 году, по его мнению, помогут появляющиеся вакцины и лекарства, создание популяционного иммунитета и психологическое привыкание к пандемии. Также он считает, что сам по себе вирус постепенно ослабевает, и со временем статистика по смертности от COVID-19 будет улучшаться, писал NEWS.ru.