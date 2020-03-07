https://static.news.ru/photo/8ab331d2-6094-11ea-ac42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перечислила сходства и различия между гриппом и коронавирусом нового типа. Данные приводятся в ежедневном информационном бюллетене.

Оба недуга вызывают заболевание органов дыхания, передаются воздушно-капельным путём и через предметы, содержащие патогенные микроорганизмы, у них похожая симптоматика. Отличаются они скоростью и характером распространения. У гриппа в среднем менее продолжительный инкубационный период и интервал между последующими заражениями. Среднее количество людей, подхватывающих коронавирус от одного больного, составляет от 2 до 2,5. Это меньше, чем у вируса гриппа.

Однако при заражении коронавирусом в 15% случаев болезнь протекает тяжело, а в 5% — крайне тяжело. При гриппе доля тяжелых и крайне тяжелых случаев ниже. Уровень смертности в случае с коронавирусом составляет 3-4%. У сезонного гриппа он существенно ниже.

На настоящий момент в мире разрабатывается 20 вакцин против коронавируса и ряд терапевтических средств, однако ни одно из их пока не получило лицензию.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, болезнь получила код COVID-19. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 102 тысячи человек. От болезни умерли 3,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 57 тысячам.

Ранее китайские учёные выявили изменения в клинических симптомах больных, заразившихся коронавирусом в разные периоды. Эти наблюдения дают основания полагать, что инфекция со временем приобретёт форму гриппа или же может на протяжении длительного времени находиться в организме пациентов без симптомов, писал NEWS.ru.