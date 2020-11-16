ВОЗ надеется на поставки вакцин от коронавируса в первой половине 2021 года

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Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что поставки вакцин от коронавирусной инфекции в ограниченных масштабах начнутся в первой половине 2021 года. Об этом 16 ноября на брифинге сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Ограниченные поставки мы планируем в первой половине года. Сейчас находимся на стадии планирования. Наша задача заключается в том, чтобы люди из группы риска получили доступ к вакцине и были защищены, — цитирует ТАСС представителя организации.

Она добавила, что одними из первых вакцинацию должны пройти работники сферы здравоохранения, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19.

Сваминатан обратила внимание, что ВОЗ работает со всеми потенциальными производителями вакцины. По её словам, некоторые вакцины-кандидаты подойдут больше в одних условиях, а некоторые — в других. Например, какие-то препараты могут лучше подходить для пожилых людей, а другие — требовать определённых условий транспортировки и хранения. Поэтому необходим портфель вакцин, чтобы у стран был выбор.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции должна применяться лишь в комплексе других мер. Сама по себе она не панацея и не гарантирует завершения пандемии. По его словам, важно продолжать мониторинг ситуации, тестирование и изоляцию заражённых, а также отслеживание цепочек контактов и прочие меры предосторожности.

Гебрейесус добавил, что на первых стадиях распространения вакцин их запасы будут ограничены. Поэтому при иммунизации приоритет должен быть отдан работникам сферы здравоохранения, пожилым людям и гражданам из других групп риска. Тем не менее, предупредил он, и в таком случае «у вируса будет много пространства для продвижения», писал NEWS.ru.