ВОЗ заинтересовалась российским штаммом коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила российский вариант коронавирусной инфекции AT.1 в список для дальнейшего отслеживания. Об этом сообщается на сайте организации.

Штамм начнут отслеживать с 9 июля. В системе мониторинга ВОЗ также есть штаммы, выявленные в Бразилии, на Филиппинах, в Колумбии, Индонезии, Великобритании и США.

Чтобы попасть в систему мониторинга, вирус должен иметь генетические изменения, влияющие на его характеристики, и представлять возможные риски в будущем. Специалисты ВОЗ занимаются усиленным мониторингом таких штаммов. В настоящее время в список входят 15 вариантов коронавирусной инфекции. Три из них были в списке штаммов, которые вызывают интерес, у них были названия «зета», «тета» и «эпсилон».

Ранее учёные Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology рассказали, что мутация коронавирусной инфекции, обнаруженная в Калифорнии, научилась обходить антитела. Она получила название «эпсилон».

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новые штаммы коронавирусной инфекции, обладающие высокой заразностью, побеждают в соревнованиях с вакцинами. Он подчеркнул, что пандемия находится на очень опасной стадии.