https://static.news.ru/photo/c00ccb20-693d-11ea-9143-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Storz/imagebroker.com/Global Look Press

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о проведении первых тестов вакцины от коронавируса.

Первые тесты вакцины начались, всего 60 дней после того, как была выпущена генетическая последовательность вируса. Это невообразимое достижение. Мы рекомендуем исследователям по всему миру систематически проводить оценку экспериментальных лекарств, — приводит РИА Новости слова генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

11 марта 2020 года ВОЗ официально признала вспышку коронавируса пандемией. На сегодняшний день в мире официально зафиксировано более 204 тыс. заражённых. От заболевания скончались 8,1 тыс. Выздороветь удалось более 82 тыс. человек.

NEWS.ru ранее информировал, что симптомы коронавируса проявились у одного из сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он самоизолировался и получил необходимую медицинскую помощь.