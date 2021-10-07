ВОЗ начала поставку медикаментов против коронавируса в КНДР

Всемирная организация здравоохранения начала поставки медикаментов против COVID-19 в Северную Корею через китайский порт Далянь, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на отчёт организации. В нём представлены данные за 20–26 сентября, какие конкретно медикаменты поставлялись в республику, не уточняется.

Чтобы поддержать КНДР основными медикаментами от COVID-19, ВОЗ начала доставку через Далянь, — говорится в отчёте.

Отмечается, что представитель южнокорейского Министерства объединения в Сеуле лишь отметил, что в последнее время наблюдаются признаки того, что Северная Корея готовится к открытию морского сообщения с Китаем. Издание предполагает, что это связано с вероятным ослаблением пограничного контроля в ближайшее время.

Сама КНДР заявляла об отсутствии проблем с коронавирусом в стране. В связи с этим государство закрыло границы в январе 2020 года и не принимало медицинскую помощь из-за риска завоза вируса.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что каналы связи между Северной и Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября.